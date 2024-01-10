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30 лет независимости Казахстана

Астанчанина заподозрили в серии краж, а одна из них попала на видео

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube / Polisia KZ

Столичные стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в трех магазинных кражах. По данному факту ведется досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили и задержали 30-летнего астанчанина, подозреваемого в краже 80 тыс. тенге из кассы магазина.

"Ранним утром мужчина вскрыл дверь баллонным ключом и, пробравшись в помещение магазина, вынес из кассы ящик с деньгами. Скрывшись с места преступления, он повернул за угол и достал из ящика деньги. Подозрительные действия прохожего попали в объектив видеокамер", – говорится в сообщении полиции.

Как отметили в ведомстве, в ходе досудебного расследования правоохранители установили причастность подозреваемого еще к двум магазинным кражам.

Следствие установило, что накануне мужчина сорвал магнит металлопластиковой входной двери магазина по улице Каныша Сатпаева, проник в помещение, взломал кассу и похитил 102 тыс. тенге.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, похищенные деньги были потрачены на личные нужды. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Стражи порядка также проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории Астаны.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная:

  1. в крупном размере;
  2. неоднократно;
  3. с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее акмолинские полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами, произошедшую полгода назад. Несмотря на отсутствие отпечатков и свидетелей, стражам порядка удалось установить подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054758-podozrevaemyy-v-serii-krazh-v-astane-popal-na-video/

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