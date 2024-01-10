Гибель студента в Щучинске: резонансное дело, взятое на контроль президентом, направили в суд
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Резонансное дело о гибели студента в Щучинске, которое взял на свой контроль президент Казахстана, направлено в суд. Об этом сообщили в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.
"Дело направлено в суд по ст.194 (Вымогательство) и ст.293 (Хулиганство) УК РК. 10 подозреваемых находятся под стражей и 1 несовершеннолетний. Сегодня началось слушание", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.
Напомним, в октябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что на железнодорожных путях в Щучинске было обнаружено тело студента 4-го курса колледжа.
Мать 19-летнего погибшего записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Она сообщила, что ее сын неоднократно подвергался вымогательству.
Близкие также заявили, что к смерти парня может быть причастна некая ОПГ, которая, по их словам, держала в страхе весь курортный городок.
Глава государства отреагировал на заявление матери, поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента и взял дело на особый контроль.
По данному факту в МВД проинформировали, что по поручению главы государства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата ведомства.
Позже в МВД рассказали, что было возбуждено несколько уголовных дел. Правоохранители установили, что это было не убийство, а суицид, но также имели место факты хулиганства и вымогательства. На тот момент под стражу были помещены четыре человека, знакомые с потерпевшим. Как добавили в ведомстве, дело о доведении до самоубийства расследовалось отдельно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054850-gibel-studenta-v-schuchinske-rezonansnoe-delo-vzyatoe-na-kontrol-prezidentom-napravili-v-sud/