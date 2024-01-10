Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гибель студента в Щучинске: резонансное дело, взятое на контроль президентом, направили в суд

Опубликовано:

Железная дорога
Железная дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Резонансное дело о гибели студента в Щучинске, которое взял на свой контроль президент Казахстана, направлено в суд. Об этом сообщили в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

"Дело направлено в суд по ст.194 (Вымогательство) и ст.293 (Хулиганство) УК РК. 10 подозреваемых находятся под стражей и 1 несовершеннолетний. Сегодня началось слушание", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что на железнодорожных путях в Щучинске было обнаружено тело студента 4-го курса колледжа.

Мать 19-летнего погибшего записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Она сообщила, что ее сын неоднократно подвергался вымогательству.

Близкие также заявили, что к смерти парня может быть причастна некая ОПГ, которая, по их словам, держала в страхе весь курортный городок.

Глава государства отреагировал на заявление матери, поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента и взял дело на особый контроль.

По данному факту в МВД проинформировали, что по поручению главы государства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Позже в МВД рассказали, что было возбуждено несколько уголовных дел. Правоохранители установили, что это было не убийство, а суицид, но также имели место факты хулиганства и вымогательства. На тот момент под стражу были помещены четыре человека, знакомые с потерпевшим. Как добавили в ведомстве, дело о доведении до самоубийства расследовалось отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054850-gibel-studenta-v-schuchinske-rezonansnoe-delo-vzyatoe-na-kontrol-prezidentom-napravili-v-sud/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.