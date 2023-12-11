Смерть студента в Щучинске: в МВД рассказали о ходе расследования

Глава МВД в кулуарах мажилиса высказался о деле Романа Бодагова – его мама обратилась к президенту с заявлением, что якобы ее сына убила ОПГ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Саденов сообщил, что по данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

"Да, мы разобрались. Дело расследуется. Возбуждено несколько уголовных дел, но однозначно это не было убийство. Мы это доказали. Это был суицид, но также были факты хулиганства и домогательства.

Четыре человека, ранее знакомые с потерпевшим, привлечены к ответственности, арестованы. Сейчас идет следствие", - заявил он.

Он также сообщил, что ведется расследование по факту доведения до самоубийства.

"Вышеупомянутые четыре человека проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве. Доведение до самоубийства - это отдельное уголовное дело, которые расследуется также отдельно", - резюмировал глава МВД.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что на железнодорожных путях в Щучинске было обнаружено тело молодого человека - студента 4-го курса колледжа.

Было опубликовано видеообращение матери погибшего молодого человека к Касым-Жомарту Токаеву. Женщина заявила, что ее сын неоднократно подвергался вымогательству.

Глава государства отреагировал на обращение матери погибшего и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинске Акмолинской области.

По данному факту в МВД сообщили, что по поручению главы государства о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели 19-летнего жителя города Щучинска Акмолинской области была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Накануне этот случай заинтересовал журналистов - они попытались узнать, почему до министров достучаться невозможно, а президент вынужден отвечать, реагировать и давать поручения на какие-то конкретные случаи.

Позже появились новые подробности о гибели студента в Щучинске.