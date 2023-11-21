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30 лет независимости Казахстана

Акмолинец хотел заработать на бронировании отелей и потерял свои миллионы

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Отель на первой береговой линии
Отель. Иллюстративное фото: pexels.com

Уголовное дело, связанное с махинациями при бронировании отелей, расследуют акмолинские полицейские. С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Косшы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 18 ноября в дежурную часть отдела полиции Косшы с заявлением обратился 33-летний местный житель о принятии мер в отношении неизвестных, которые 17 ноября в Telegram в объявлении о приумножении денежных средств путем просмотра и бронирования отелей завладели его денежными средствами на сумму 2,5 млн тенге.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.190 УК РК (Мошенничество).

Стражи порядка выяснили, что потерпевшему в Telegram написала так называемая "Ирина" под ником Irina_20010. Она предложила заработать на раскрутке рекламы мировых отелей путем просмотра видео и фейкового бронирования номеров. То есть нужно было в YouТube-канале просматривать обзоры отелей и тем самым поднимать их рейтинг и статус спроса.

Акмолинец заинтересовался заманчивым предложением, начал просматривать и отправлять скрины просмотров написавшему ему человеку, за что ему поступало вознаграждение в размере 2500 тенге.

После чего "Ирина" предложила заработать более крупную сумму, вложив деньги в бронирование номеров.

"Например, ты вкладываешь 10 000 тенге - получаешь сверху 1000 тенге, то есть 10% от суммы. Мужчина должен был пройти 30 мифических уровней, чтобы получить выигрышную сумму.

Пройдя все уровни и вкладывая свои деньги, он отдал 2,5 млн тенге, серьезно подняв рейтинг отелей посредством просмотров и фейковых бронирований", - рассказали в ДП Акмолинской области.

При этом, отметили в ведомстве, условия аферы заключались в том, что если человек останавливается на половине пути, например, на 15 или 16 уровне, выигрышная сумма и сумма вклада остается у мошенников.

При прохождении последнего 30 уровня акмолинец должен был внести 1 526 235 тенге, но таких денег у него не было. Тогда он написал "Ирине" и попросил вывести свои деньги, та направила его в службу поддержки, где ему ответили, что для вывода средств в размере 572 615 рублей (около 3 млн тенге) он должен внести налог в размере 286 308 тенге. После чего мужчине ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию.

"В настоящее время по данному факту полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных процедур. Устанавливаются и другие лица, причастные к преступлению", - пояснили в ДП региона.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046850-akmolinets-hotel-zarabotat-na-bronirovanii-oteley-i-poteryal-svoi-milliony/

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