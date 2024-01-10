Как наказали водителя, протащившего полицейского на капоте больше 100 метров в Урджаре (видео)

В области Абай вынесли приговор мужчине, который в ноябре прошлого года в ответ на требование полицейского предъявить документы протащил его на капоте своего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Согласно информации на медиапортале МВД Polisia.kz, инцидент произошел 27 ноября прошлого года на проспекте Абылайхана в селе Урджар.

В тот день полицейские проводили ОПМ "Правопорядок", в рамках которого инспекторы службы остановили машину Mitsubishi Libero. За рулем автомобиля находился житель села Таскескен.

"Полицейский попросил предоставить документы, однако водитель, проигнорировав полицейского из-за отсутствия прав на управление автомобилем, пытаясь скрыться, совершил наезд на полицейского.

Страж порядка получил телесные повреждения, проехав на машине более 150 метров. Напарник же бежал следом, понимая, что в машине находятся еще двое пассажиров и применение табельного оружия может поставить их жизнь под угрозу", - говорится в сообщении полиции.

В итоге на помощь пришел другой экипаж - он перекрыл дорогу.

На суде водитель полностью признал свою вину.

В итоге его осудили за применение насилия в отношении представителя власти.

"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы и четыре месяца исправительных работ", - заключили в полиции.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел в Рудном - водитель наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров. Мужчину задержали.

Добавим, что согласно части 3 статьи 380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.