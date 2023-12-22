Водитель сбил полицейского и протащил его на капоте в Рудном

Водитель наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров в Рудном. Мужчину задержали - ему грозит уголовная ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации на официальном медиапортале министерства, инцидент произошел сегодня, 22 декабря, днем на улице Корчагина.

Водитель автомобиля марки Toyota остановился под знаком "парковка для инвалидов". Рядом с данной парковкой находится и пост полиции.

Патрульный, который заметил нарушение, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю. Тот, в свою очередь, отреагировал агрессивно и, проигнорировал требования стража порядка, попытался скрыться с места событий.

Полицейский преградил путь машине, но это не остановило водевиля - он совершил наезд и протащил стража порядка на капоте 50 метров, отметили в ведомстве.

После нажал на педаль тормоза, отчего страж порядка упал с капота, и скрылся с места нарушения.

Вскоре удалось установить личность и задержать нарушителя - им оказался 35-летний горожанин.

В настоящее время ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Кроме того, в ведомстве отметили, что назначено служебное расследование в отношении действий стража порядка, чтобы дать объективную оценку произошедшему.

Согласно части 3 статьи 380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. .