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"Жених из США" оставил без денег и подарков одинокую актюбинку

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Женщина рыдает
Плачущая женщина. Иллюстративное фото: elenaleonova / Getty Images

В Актобе одинокая женщина стала жертвой мошенника. В Сети она познакомилась с мужчиной якобы из США. Женщина перевела 700 тысяч тенге, чтобы получить подарки от ухажера, но осталась без денег и подарков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, мошенники часто орудуют на сайтах знакомств под видом женихов-иностранцев. На такие уловки попалась жительница Актобе.

"Неизвестный, представившись гражданином США, переписывался с 48-летней актюбинкой через приложение "Одноклассники" и якобы отправил ей дорогой подарок (брендовые часы и сумки), а также денежные средства в сумме 10 000 долларов США. Для того, чтобы получить подарок, ей необходимо было только оплатить таможенный сбор. Ничего не подозревающая женщина перевела "жениху" около 700 тысяч тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

В ведомстве предупредили, чтобы не попасть на уловки мошенников и обезопасить свои сбережения, необходимо соблюдать нехитрые правила: если вы никогда не видели мужчину, не нужно верить в его любовные послания и отправлять деньги ни под каким предлогом.

В прошлом году жительница Костанайской области попала в похожую ситуацию: она влезла в долги, надеясь получить от "жениха из Англии" 28 млн тенге. Женщина перевела мошеннику крупную сумму денег, которую оформила в кредит. Вскоре ухажер перестал выходить на связь.

Жительница Карагандинской области тоже познакомилась с мужчиной по переписке, который представился Казимиром и сообщил, что живет в Великобритании. Женщина взяла несколько кредитов. Она отправила мужчине 2 млн 700 тысяч тенге. Как только перевод был осуществлен, связь с "англичанином" прервалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054665-zhenih-iz-ssha-ostavil-bez-deneg-i-podarkov-odinokuyu-aktyubinku/

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