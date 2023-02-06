Казахстанка набрала кредитов, надеясь получить от "жениха из Англии" 28 млн тенге

Телефоны. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Жених из Англии" выманил у 60-летней жительницы Костанайской области свыше 2 млн тенге. Женщина обратилась с заявлением в полицию, передает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

В отдел полиции Карабалыкского района с заявлением обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что в прошлом году через WhatsApp познакомилась якобы с англичанином и перевела ему крупную сумму денег, которую оформила в кредит.

Как выяснилось, одинокая жительница Костанайской области поверила обещаниям мужчины, который сообщил, что хочет сделать ей подарок в честь прошедшего дня рождения.

В качестве подтверждения "иностранец" отправил фото презента, где были изображены золотая цепочка, браслет, женская сумка, босоножки и денежные средства.

В октябре "жених" сказал, что с ней свяжется его агент по поводу посылки. После этого ей с незнакомого номера пришло SMS, что для получения передачи необходимо заплатить 250 тысяч тенге.

Казахстанка поверила и оформила кредит, после чего отправила деньги по указанным реквизитам. Через два дня ей снова написал "агент" и пояснил, что посылка задерживается на почте в Алматы, так как в ней лежит большая сумма денег.

Чтобы получить ее, необходимо было отправить еще 1 млн тенге. Женщина оформила еще один кредит.

Злоумышленники, воспользовавшись доверием, сказали, что присланные ей из Англии деньги в конвертации на казахстанскую валюту составляют 28 млн тенге, для их получения ей необходимо внести еще 1 млн тенге. Позже ее уговорили оформить очередной кредит в 100 тысяч тенге.

Все это время "англичанин" уверял, что закроет ее долги, когда приедет. После того, как женщина отказалась брать еще один кредит в размере 500 тысяч тенге, "жених" перестал ей писать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кодировка принадлежат абонентам из Украины. По данному факту подготовлены запросы для установления принадлежности счетов банков.

"По имеющимся абонентским номерам подготовлены запросы в ПСМ МВД РК на установление местонахождения подозреваемого", - рассказал начальник ОП Карабалыкского района Багытбек Дисюков.

Напомним, похожий случай произошел и с жительницей Карагандинской области. Женщина познакомилась с мужчиной по переписке, он представился Казимиром и сообщил, что живет в Великобритании.

При общении "иностранец" заявил, что хочет сделать ей небольшой подарок и прислал видео, как укладывает в посылку сумочку, пару босоножек, несколько женских часов и деньги. Чтобы получить посылку, казахстанка взяла несколько кредитов на сумму 2,7 млн тенге. Однако ее обманули.

Отметим, что мошенничество - уголовно наказуемое деяние, за него предусмотрена ответственность по ст.190 УК РК.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008259-kazahstanka-nabrala-kreditov-nadeyas-poluchit-ot-zheniha-iz-anglii-28-mln-tenge/