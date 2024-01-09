Девушку осудили за убийство любовника и подруги в Шымкенте

В Шымкенте закончено рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летней девушки, обвиняемой в двойном убийстве. Жертвами стали ее любовник и подруга, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Как следует из материалов дела, днем 19 июля прошлого года обвиняемая в компании с возлюбленным находилась в гостях у подруги, распивали спиртные напитки.

В ходе посиделок приятельница девушки и ее любовник стали проявлять друг к другу повышенные знаки внимания, а подруга даже уселась на колени к парню.

Подсудимая сделала им замечание, на что получила грубый ответ от бойфренда. С этим мириться она не стала, взяла нож и воткнула его в спину неверному любовнику. Затем последовал проникающий удар в грудь подруги.

Мужчина скончался на месте. Пострадавшая женщина была госпитализирована, однако ее ранение оказалось смертельным.

Подозреваемая была задержана в тот же день. Свою вину она признала, лишь отметив, что погибшие сами ее спровоцировали.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 5 января этого года в Талдыкоргане также произошло двойное убийство. В одном из частных жилых домов обнаружили тела пожилой женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти.

В настоящее время известно, что полицейские объявили в розыск подозреваемого в преступлении. Им оказался 43-летний мужчина.