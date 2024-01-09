Девочку вернули в детский дом после жалоб на истязания приемной матерью в Алматинской области

В Алматинской области 9-летняя девочка заявила, что в приемной семье ее избивают и всячески издеваются над ней. Полиция начала расследование, передает сайт телеканала КТК.

Шокирующий инцидент произошел в одном из сел Алматинской области.

Как сообщает телеканал, девятилетняя девочка, воспитывающаяся в приемной семье, рассказала соседям, якобы приемная мать избивала ее и обжигала кипятком.

"Она заставляла меня стих учить. Когда я ей не рассказывала, она меня в кипяток. Ну, выводила. После кипятка она вот так делала. Когда она резко мою руку убрала, она мои уши вот так сделала. Она вот так уши выкручивала. Потом она меня наверх с ушами поднимала и вниз кидала", - рассказала девочка.

Приемная мать девочки работает учителем и воспитывает 16-летнего сына. Она поделилась, что решила удочерить девочку полгода назад.

По словам самой женщины, девочка была смышленой, с ней тогда работали психологи. Позже женщина стала замечать, что приемная дочь временами ведет себя странно, а потом узнала, что у нее задержка психического развития.

"Она дома всегда заглядывала в комнаты. "Чего ты боишься?" – "Мужика". – "Какого мужика?" – "Который меня трогал. В темницу сажал. Таблетки давал. На голову крысу клал". После этого были (слова о - прим. ред.) сексуальных домогательствах. После этого я испугалась. Вышли к гинекологу. Извините, но все было хорошо, без повреждений. В беседе с Айгуль, нашим психологом, выяснилось, что это обман", - рассказала приемная мать девочки.

В районном отделе образования говорят, что о случившемся узнали от представителей акимата. Девочку сразу же отвезли в больницу на осмотр. На ее теле обнаружили гематомы.

"К нам поступила информация из акимата. Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Я сама разговаривала с хирургом. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение", - сообщила заведующая отделением образования Енбекшиказахского района Зарина Болекбаева.

Пострадавшая провела в больнице сутки.

Сейчас ребенка забрали из семьи, а полиция начала расследование по статье "Истязание".

"Проведен весь комплекс процессуальных мероприятий, а также установлен круг лиц, представляющий интересы. В ближайшее время расследование по уголовному делу будет завершено", - сообщил замглавы ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.

Сейчас девочка снова живет в детском доме. Приемная мать настаивает: ребенка она никогда не била, девочка все выдумала. Женщина планирует написать встречное заявление о клевете. Но если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить от четырех лет тюрьмы.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором девочка рассказывает об истязательствах со стороны приемной матери. Позже ролик прокомментировал детский омбудсмен Динара Закиева. Она сообщала, что ребенка поместили в больницу, а полиция начала расследование.

Добавим, что согласно статье 110 УК РК "Истязание", причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;

2) в отношении двух или более лиц;

3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

4) исключен;

5) по найму;

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, -

наказывается ограничением свободы на срок от четырех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.