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"Избивали, выкручивали уши": опекуна заподозрили в насилии над ребенком в Алматинской области

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Девочка с игрушкой
Девочка с игрушкой. Иллюстративное фото: Getty images / Mehmet Hilmi Barcin

В соцсетях распространилось видео, на котором ребенок рассказывает об истязаниях со стороны опекуна. Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Динара Закиева, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris_p_issyk размещены видео, на которых девочка рассказывает о том, что опекун била ее и применяла другие методы насилия.

"Согласно рассказу источника, ребенка подвергали обжиганию горячей водой, избивали, выкручивали уши, что оставило следы в виде ссадин и синяков на ее теле. Ситуация вызывает шок и требует немедленного вмешательства со стороны соответствующих органов для защиты прав и безопасности ребенка", – говорится в публикации.

Также сообщается, что девочку удочерила учитель, работающая в одном из сел региона.

"Девочка жила у нее около полугода, в первый раз сбежать ей удалось, но ее нашла знакомая учительницы и вернула к ней, за это она ее еще больше избила, но ее удалось сбежать второй раз и ее нашла учительница", – сообщается в посте.

На ситуацию в комментариях к видео отреагировала уполномоченная по правам ребенка РК Динара Закиева. Она сообщила, что девочка находится в больнице.

"Относительно факта истязаний девочки со стороны ее опекуна в Енбекшиказахском районе.

Девочка находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Далее будут приниматься меры по лишению опекунства", – заявила она.

Детский омбудсмен добавила, что дело находится на ее личном контроле.

Корреспондент NUR.KZ также запросил комментарий у пресс-службы Департамента полиции Алматинской области.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия, если это не противоречит интересам ребенка. У близких родственников преимущественное право быть опекунами или попечителями перед всеми другими. Опеку обычно принимают бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры, реже – дяди и тети детей. Но опекунские заботы может взять на себя и человек со стороны.

Если несовершеннолетнему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя в лице родственника, отчима (мачехи), органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, вправе установить опеку или попечительство без прохождения психологической подготовки при условии прохождения им психологической подготовки в течение одного календарного года с момента приема ребенка на воспитание в семью. В случае, если опекун или попечитель в установленный срок не прошел психологическую подготовку, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, инициирует вопрос об отмене опеки или попечительства.

Кроме того, опекун/попечитель хотя и выполняет свои обязанности безвозмездно, однако не обязан содержать подопечных за свой счет. Содержание подопечного осуществляется за счет получаемых подопечным заработной платы, алиментов, пенсий и других социальных выплат, а также за счет принадлежащего ему имущества. При отсутствии достаточных средств на содержание подопечного органы опеки и попечительства назначают пособие на его содержание.

Напомним, ранее мы писали, что 47-летнюю женщину подозревают в убийстве семилетней падчерицы в Алматы. По словам родственников, девочку избивали на протяжении нескольких месяцев.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Суд по делу начался 7 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054332-ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-istyazaniya-rebenka-opekunom-v-almatinskoy-oblasti/

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