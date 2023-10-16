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Тюремный срок получил житель ЗКО за пьяную езду

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Мужчина сидит за рулем авто, рядом с ним стоит бутылка спиртного
Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На год лишили свободы жителя Западно-Казахстанской области за пьяную езду - ранее его лишили водительских прав сроком на 7 лет, передает издание "Мой Город".

Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ездил за рулем автомобиля марки "Лада Нива" в селе Дарьинское района Байтерек.

Подчеркивается, что ранее он был лишен водительских прав сроком на 7 лет.

Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 346 УК РК.

Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Помимо этого суд пожизненно лишил его права управлять авто.

Также отмечается, что наказание осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Согласно статье 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041080-tyuremnyy-srok-poluchil-zhitel-zko-za-pyanuyu-ezdu/

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