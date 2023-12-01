"Приподняла ее и бросила": мать четверых детей сбили насмерть в Астане (видео)

Полицейские Астаны задержали 20-ленюю девушку, которую подозревают в наезде на пешехода. Под колесами авто погибла 42-летняя горожанка. По словам очевидцев, за рулем машины была пьяная автоледи.

На официальной Instagram-странице ДП Астаны сообщается, чо проив 20-летней асанчанки завели уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас назначены необходимые экспертизы. Водителя Toyota Camry водворили в изолятор временного содержания.

"Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, 28 ноября во дворе жилого дома допустила наезд на пешехода, после совершила наезд на три автомобиля на парковке. В результате ДТП 42-летняя пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте", - говорится в сообщении полиции.

Между тем на сайте телеканала КТК появились подробности трагического инцидента.

По данным телеканала, все произошло утром в одном из дворов правого берега Астаны. Машина налетела на пешехода и буквально впечатала несчастную в припаркованные автомобили. За рулем оказалась 20-летняя астанчанка.

Информацию о том, что девушка за рулем была пьяна, подтвердил и муж погибшей. Он рассказал, что задержанная здесь даже не живет. Что она делала в чужом районе за рулем в состоянии алкогольного опьянения в половине девятого утра, выяснит следствие.

"Пьяная девушка за руль села. И себе жизнь искалечила, и ей. Оставила моих четверых детей без матери. Сейчас самому младшему 4 года, он еще не осознает. Мы по-всякому как-то отвлекаем его, чтобы он не искал мать.

Сначала осмотрела свою машину, потом обошла машину, увидела мою супругу. Она ее приподняла и бросила. И большими шагами пьяными пошла в ту сторону. Вызвала такси, хладнокровно села и уехала", - рассказал супруг погибшей Ербол Жумабаев.