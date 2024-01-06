Отца пятерых детей осудили за умышленный наезд на полицейского в Костанайской области

В Рудном рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, который сбил полицейского и протащил его на капоте автомобиля. Выяснилось, что обвиняемый - отец пятерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчина предстал перед судом по ст.380 ч.3 УК РК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

В суде было установлено, что 22 декабря 2023 года в 12 часов 54 минуты водитель, управляя автомобилем Toyota Avensis, припарковался на автостоянке возле отделения банка под знаком, запрещающим стоянку транспортных средств, не находящихся под управлением инвалидов.

На требования инспектора патрульный полиции выйти из салона для оформления административного протокола мужчина не отреагировал и умышленно совершил наезд на стража порядка, который ухватился руками за капот.

При этом водитель продолжил движение с выездом с парковочного места на проезжую часть и остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где был задержан сотрудниками полиции.

В суде свою вину он полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся. Как стало известно, мужчина является отцом пятерых малолетних детей. С учетом смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в Рудном водитель наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров. Мужчину задержали.

Согласно ст.380 ч.3 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.