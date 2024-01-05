Учителя подозревают в сексуальной связи со школьницей в Петропавловске

В Петропавловске задержали 28-летнего учителя одной из школ города. Мужчину подозревают в сексуальной связи с 14-летней девочкой, передает корреспондент NUR.KZ.

Вечером 4 января в социальных сетях появилась информация о том, что учителя физкультуры одной из школ Петропавловска подозревают в сексуальной связи с восьмиклассницей, приехавшей в город из райцентра.

Сегодня, 5 января, в пресс-службе ДП СКО сообщили, что подозреваемого задержали.

"Досудебным расследованием установлено, что 28-летний мужчина вступил в половую связь с 14-летней несовершеннолетней. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ведомстве.

Досудебное расследование ведется по статье 122 части 1 УК РК ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

В пресс-службе Управления образования Северо-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что прокомментировать ситуацию не могут, так как дело находится в полиции.

Добавим, что согласно ст.122 УК РК за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, грозит до пяти лет лишения свободы.

В октябре прошлого года в Туркестанской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Он дал признательные показания.

Позже двух полицейских в Алматы задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Они были взяты под стражу.