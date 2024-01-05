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30 лет независимости Казахстана

СМИ: Автор мема "Зима не будет" найден мертвым в колонии

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Арстанбек Абдылдаев
Арстанбек Абдылдаев. Фото: ГКНБ КР / 24.kg

Арстан Алай, он же Арстанбек Абдылдаев, который был задержан в Кыргызстане по подозрению в разжигании религиозной вражды, найден мертвым в тюремной камере, сообщают местные СМИ.

По данным 24.kg, тело обнаружили 5 января в камере колонии №31 службы исполнения наказаний. Информацию о смерти подозреваемого сообщил его адвокат Кайсын Абакиров.

Он также заявил, что его подзащитный был заключен под стражу в нарушение норм уголовно-процессуального кодекса. По словам правозащитника, ему неизвестно, почему и когда Абдылдаева перевели в колонию.

Также адвокат заявил, что неоднократно просил обеспечить безопасность подзащитного.

Абакиров потребовал привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно о том, что Арстанбек Абдылдаев был задержан сотрудниками ГКНБ КР. На него заведено уголовное дело по статье 330 УК КР "Возбуждение религиозной вражды (розни)".

Сообщалось, что основанием послужили полученные сведения о том, что Абдылдаев в соцсетях, книгах и брошюрах размещал призывы к разжиганию религиозной и межрелигиозной вражды, а также пропагандировал идентичность граждан по религиозному признаку.

Известность Абдылдаев получил в начале 10-х годов, когда в Сети появился фрагмент его выступления - фраза "Зима не будет" стала мемом. Ролик завирусился в интернете и попал к популярным на тот момент обзорщикам смешных видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054098-smi-avtor-mema-zima-ne-budet-nayden-mertvym-v-kolonii/

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