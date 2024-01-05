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Подробности приговора экс-президенту аэропорта Алматы раскрыли в суде

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинском горсуде рассказали подробности приговора бывшему президенту аэропорта Айболу Бекмухамбетову, которого осудили на 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Уголовное дело рассматривал Турксибский районный суд Алматы. Кроме экс-президента на скамье подсудимых оказался начальник службы авиа-ГСМ Тумышева. Они обвинялись в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере.

"Суд установил, что Б., начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов. В реализацию своего преступного замысла он вовлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Т., являющегося ему дальним родственником.

Так, Б. поручил Т. при заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составлять два разных расходных ордера по топливу. Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь платила аэропорту за заниженный объем, объяснили в суде.

Разница списывалась фиктивно как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.

"Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Б. через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность", - говорят в суде.

Экономическая экспертиза определила ущерб - он составил 1 250 000 долларов или 411,6 млн тенге.

"Непосредственно Б. и Т. присвоили себе и распорядились по своему усмотрению денежными средствами в сумме 913 165 долларов США", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым 10 лет лишения свободы. Между тем сами обвиняемые вину не признали.

В результате суд признал обоих обвиняемых виновными и назначил 8 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Кроме того, они должны выплатить в солидарном порядке материальный ущерб на 913 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента аэропорта Алматы осудили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054085-podrobnosti-prigovora-eks-prezidentu-aeroporta-almaty-raskryli-v-sude/

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