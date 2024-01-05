Подозреваемых в похищении человека и шантаже задержали в Астане

Антикор сообщил о задержании четырех подозреваемых в похищении человека в Астане. Сообщается, что они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, передает NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Астане после определения подследственности прокуратурой изобличены Ашимов А. Е., Алексеев А. В., Шаймарданов Н. Н. и Бапанов А. Н.", – говорится в сообщении службы в официальном Telegram-канале.

Задержанные. Фото: t.me/antikornews

Задержанных подозревают в похищении человека по предварительному сговору, а также вымогательстве под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств.

Наряду с этим сообщается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и завладели имуществом похищенного в сумме более 1,4 млн тенге.

Всех подозреваемых с санкции суда заключили под стражу, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

При наличии информации о противоправной деятельности указанных лиц казахстанцев попросили сообщить в call-центр 1424 Антикоррупционной службы.

Добавим, в марте прошлого года полицейские Алматы предотвратили похищение мужчины в Алмалинском районе – гражданина обнаружили в багажнике машины.

Позже стражи порядка задержали в южной столице трех предполагаемых вымогателей, которые могли быть причастны к похищению человека. Потерпевшего держали в съемной квартире.

Летом жителя Усть-Каменогорска вывозили за город, угрожали и завладели его деньгами, а также автомобилем Mercedes-Benz. Подозреваемых поместили под стражу.

В сентябре пятерых иностранцев осудили в Караганде за похищение гражданина Индии.