Подозреваемых в похищении человека и шантаже задержали в Астане
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Антикор сообщил о задержании четырех подозреваемых в похищении человека в Астане. Сообщается, что они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, передает NUR.KZ.
"Антикоррупционной службой по Астане после определения подследственности прокуратурой изобличены Ашимов А. Е., Алексеев А. В., Шаймарданов Н. Н. и Бапанов А. Н.", – говорится в сообщении службы в официальном Telegram-канале.
Задержанных подозревают в похищении человека по предварительному сговору, а также вымогательстве под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств.
Наряду с этим сообщается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и завладели имуществом похищенного в сумме более 1,4 млн тенге.
Всех подозреваемых с санкции суда заключили под стражу, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.
При наличии информации о противоправной деятельности указанных лиц казахстанцев попросили сообщить в call-центр 1424 Антикоррупционной службы.
Добавим, в марте прошлого года полицейские Алматы предотвратили похищение мужчины в Алмалинском районе – гражданина обнаружили в багажнике машины.
Позже стражи порядка задержали в южной столице трех предполагаемых вымогателей, которые могли быть причастны к похищению человека. Потерпевшего держали в съемной квартире.
Летом жителя Усть-Каменогорска вывозили за город, угрожали и завладели его деньгами, а также автомобилем Mercedes-Benz. Подозреваемых поместили под стражу.
В сентябре пятерых иностранцев осудили в Караганде за похищение гражданина Индии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054078-podozrevaemyh-v-pohischenii-cheloveka-i-shantazhe-zaderzhali-v-astane/