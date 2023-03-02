Держали на съемной квартире и требовали деньги: 40-летнего мужчину похитили в Алматы

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Полицейские Алматы задержали троих предполагаемых вымогателей, которые могли быть причастны к похищению человека, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Бостандыкского района, 40-летнего алматинца держали на съемной квартире. Вымогатели отобрали у потерпевшего мобильный телефон и золотую цепочку, а также, применяя силу, требовали у него 1 млн тенге.

"Этой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал звать на помощь. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", – рассказал начальник УП Бостандыкского района Максат Канапяев.

По его словам, задержанные – гражданин Ф., 1995 года рождения, житель Алматинской области, а также гражданин С., 1994 года рождения, и гражданин Ж., 1996 года рождения. Последние – уроженцы Восточного Казахстана.

"В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – добавил полицейский.

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР:

по части 3 статья 194 УК РК "Вымогательство";

по части 2 статьи 125 УК РК "Похищение человека".

Иные детали по уголовному делу разглашению не подлежат.

Добавим, что согласно статье 194 Уголовного кодекса РК, вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, как указывается в 3 части данной статьи, вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего либо с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, в статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

из корыстных побуждений;

лицом с использованием своего служебного положения;

с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой; совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной); повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в тексте Уголовного кодекса.

Напомним, что вчера стражи порядка рассказывали о похожем случае – тогда полицейские предотвратили похищение человека. Потерпевшего обнаружили в багажнике машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011508-derzhali-na-semnoy-kvartire-i-trebovali-dengi-40-letnego-muzhchinu-pohitili-v-almaty/