Мужчину пытались похитить в Алматы (видео)

Похищение человека. Иллюстративное фото: Oleksandr Sadovenko/Getty Images

Алматинские стражи порядка предотвратили похищение человека - потерпевшего обнаружили в багажнике машины, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе города. Отмечается, что от оперативного дежурного ЦОУ поступило сообщение о попытке похищения человека. Сообщалось, что мужчину насильно посадили в автомобиль марки Chevrolet.

В связи с этим по городу был введен спецплан "Перехват".

В полиции пояснили, что указанную машину заметили на пересечении улиц Гоголя и Пушкина. Началось преследование.

"В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства", - сообщил командир взвода Мейиржан Калкеев.

Задержанных подозреваемых передали оперативникам - их действиям дадут правовую оценку.

Сами они заявили, что владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг.

В свою очередь потерпевший настаивает на обратном. Спасенный мужчина поблагодарил сотрудников полиции.

Отмечается, что согласно нормам действующего уголовно-процессуального законодательства, иные детали уголовного дела разглашению не подлежат.

Отметим, что согласно положениям статьи 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности. Не являются разглашением данных досудебного расследования:

передача сведений по уголовному делу, изложенных в запросах, ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах, исходящих от участников процесса в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

представление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в нем защитником, представителем потерпевшего на договорной основе в качестве эксперта, специалиста, при условии ознакомления его с ответственностью по статье 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан и дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия лица, осуществляющего досудебное расследование, либо прокурора с оформлением соответствующей расписки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011322-muzhchinu-pytalis-pohitit-v-almaty-video/