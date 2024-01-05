Сообщивший о бомбе карагандинец оказал сопротивление полицейским

Накануне Нового года нетрезвый житель Караганды сообщил в полицию о якобы заложенной бомбе. За ложный звонок и последующее сопротивление полицейским на него составили два административных протокола, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Как сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра, в канун Нового года на пульт 112 ДЧС Карагандинской области позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы заложенной бомбе.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель Караганды 1982 года рождения.

"На момент прибытия представителей правоохранительных органов мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств и причин противоправного поступка гражданин оказал сопротивление полиции", - отметили в ведомстве.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по ст.438 (Заведомо ложный вызов специальных служб) и ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя).

Отметим, что по ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

А согласно ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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