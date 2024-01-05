Жительница Усть-Каменогорска заявила в полицию о 15 заложниках

Нетрезвая женщина в шутку сообщила полицейским, что на автовокзале Усть-Каменогорска террористы удерживают заложников. Теперь ее ждет штраф за ложный вызов спецслужб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, звонок в полицию поступил 4 января. Женщина заявила, что на автовокзале Усть-Каменогорска террористы захватили и удерживают 15 заложников.

"Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, где после проверки выяснилось, что вызов оказался ложным. Звонившей оказалась нетрезвая 59-летняя жительница областного центра, решившая неудачно пошутить", - отметили в ДП ВКО.

Полицейский на автовокзале в Усть-Каменогорске. Фото: ДП ВКО

Ценой розыгрыша для женщины станет штраф в размере 30 МРП, предусмотренный статьей ч.1 ст.438 КоАП РК за заведомо ложный вызов специализированных служб.

Департамент полиции предупредил, что за такие правонарушения, с учетом общественного резонанса и возможных последствий, предусмотрена также и уголовная ответственность по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Отметим, что согласно ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

А по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В конце 2023 года в Костанайской области сельчанина оштрафовали за заведомо ложный вызов полиции. Он сообщил, что у него дома произошло убийство. По прибытии стражей порядка данная информация не подтвердилась.