Пьяный казахстанец выдумал убийство и попал в полицию

В Костанайской области сельчанина оштрафовали за заведомо ложный вызов полиции. Под воздействием алкоголя ему привиделось убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 12 декабря в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции позвонил мужчина и сообщил, что у него дома произошло убийство.

По прибытии стражей порядка данная информация не подтвердилась.

Сотрудниками был установлен звонивший, им оказался 31-летний житель села Аманкарагай. По результатам медицинского освидетельствования у мужчины была установлена средняя степень алкогольного опьянения.

"За преднамеренный звонок в специальную службу в отношении звонившего возбуждено административное производство по ст.438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб". Ему вынесен штраф в размере 30 МРП", – рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

С начала года в Костанайской области за ложный вызов специальных служб к административной ответственности было привлечено более 330 лиц.

Наказание за заведомо ложный вызов специальных служб

Согласно ст.438 КоАП РК:

1. Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (103 500 тенге).

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания либо совершенные в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, влекут штраф на физических лиц в размере 60 МРП (207 000 тенге).

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влекут предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП (51 750 тенге).