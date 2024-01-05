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"Душил и наносил удары": девушка безуспешно кричала и звала на помощь в Актау

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Девушка закрывается руками от нападения
Девушка. Иллюстративное фото: MarsBars/Getty Images

На жительницу Актау утром 3 января напал неизвестный. Сестра потерпевшей заявила, что очевидцы проходили мимо, но даже не попытались помочь. В ДП Мангистауской области сообщили о задержании подозреваемого, передает NUR.KZ.

О преступлении рассказала сестра потерпевшей. Ее историю опубликовал Instagram-паблик podslushano_aktau. Нападение произошло в 7:30 третьего января на пустыре в 32 А микрорайоне.

"Он напал на нее сзади, душил и наносил удары, она кричала изо всех сил и звала на помощь. Никто, ни один мужчина из тех, что стояли у дома и разогревали свои машины, ни один не пришел на помощь, и даже не оглянулся. Когда этот маньяк стал ее душить, она начала сопротивляться, один мужчина проходил мимо, он даже не оглянулся и даже не посмотрел и не встал на защиту моей сестренки", — написала родственница пострадавшей.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что правоохранителям поступило заявление от девушки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится расследование.

Добавим, что согласно ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается от штрафа (максимальный — 1 000 МРП или 3 692 000 тенге) до двух лет лишения свободы. Степень причинения тяжести вреда здоровью устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

При отсутствии телесных повреждений может быть применена ст.293 УК РК "Хулиганство", по которой тоже грозит до двух лет лишения свободны. Либо же ст.73-2 ч.1 КоАП РК — нанесение побоев, причинивших физическую боль. Нарушение этой статьи влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток. 

Ранее сообщалось о том, что в Мангистауской области стреляли в 21-летнего парня. Пуля попала в голову, молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали.

В ноябре прошлого года помощника тренера обвинили в избиении девочки палкой в Актау. Мама 12-летнего ребенка написала заявление в управление полиции. Была назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054054-dushil-i-nanosil-udary-devushka-krichala-i-zvala-na-pomosch-v-aktau/

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