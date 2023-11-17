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Помощника тренера обвинили в избиении девочки палкой в Актау

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Девочка закрыла глаза рукой
Девочка. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

В социальных сетях появилась информация о том, что якобы помощник тренера ударила девочку палкой в Актау. Ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, данный факт произошел 9 ноября в Актау в спорткомплексе Меловой.

"Мама 12-летней девочки написала заявление в управление полиции Актау. Назначена экспертиза.

По данному факту составлен административный протокол по статье 73-2 ч.1 КоАП РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью)", - рассказали в ДП Мангистауской области.

Добавим, что согласно ст.73-2 ч.1 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток. 

Напомним, недавно стало известно, что в Кызылорде воспитателя детского сада подозревают в избиении ребенка. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.2 ст.140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046281-pomoschnika-trenera-obvinili-v-izbienii-devochki-palkoy-v-aktau/

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