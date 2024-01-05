Преступная схема для получения жилья работала в Шымкенте

В Шымкенте выявили преступную схему для получения социального кредитного жилья. В ней были задействованы сотрудники миграционной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Шымкента, было установлено, что сотрудником миграционной полиции незаконно изменены даты прописки 16 лиц, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья.

Материалы были зарегистрированы в ЕРДР по ч.2-1 ст.369 УК РК (Служебный подлог, совершенный сотрудником правоохранительного органа) и по окончании расследования уголовное дело направлено в суд.

В суде вина сотрудника миграционной службы полностью доказана, он осужден на 1,5 года с лишением специального звания майора полиции.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц.

В настоящее время внедрен новый автоматизированный сервис регистрации очередников, который исключает возможность фиктивной постановки на учет и позволяет фильтровать необоснованные заявки.

Отметим, что по ст.369 УК РК служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, совершенный сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жилье от государства положено не всем казахстанцам, а только определенным категориям граждан. Есть некоторые группы людей, которым социальное жилье предоставляется в первую очередь. При этом существует ряд критериев, по которым могут снять с очереди на жилье.