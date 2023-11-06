У жителя Астаны украли из гаража колеса на 800 тыс. тенге (видео)

У астанчанина прямо из гаража возле дома украли автомобильные колеса общей стоимостью 800 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению информационного медиапортала МВД РК, в правоохранительные органы обратился житель Астаны.

«Из контейнера возле дома у него украли автомобильные колеса в количестве 8 штук, стоимостью 800 тыс. тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками района Алматы был установлен 28-летний астанчанин, причастный к краже», - говорится в сообщении на медиапортале МВД.

Похищение колес, по данным ведомства, удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчина, как выяснилось, взломал замок, потом перенес колеса в такси и скрылся. При этом, умудрился к процессу привлечь прохожего, который и перенес краденые шины из гаража в такси.

Полицией по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Подозреваемый, по данным стражей порядка, дал признательные показания, проводится проверка его причастности к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Стоит отметить, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.