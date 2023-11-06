Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

У жителя Астаны украли из гаража колеса на 800 тыс. тенге (видео)

Опубликовано:

Мужчина стоит возле контейнера
Причастный к краже мужчина. Фото : polisia.kz

У астанчанина прямо из гаража возле дома украли автомобильные колеса общей стоимостью 800 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению информационного медиапортала МВД РК, в правоохранительные органы обратился житель Астаны.

«Из контейнера возле дома у него украли автомобильные колеса в количестве 8 штук, стоимостью 800 тыс. тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками района Алматы был установлен 28-летний астанчанин, причастный к краже», - говорится в сообщении на медиапортале МВД.

Похищение колес, по данным ведомства, удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчина, как выяснилось, взломал замок, потом перенес колеса в такси и скрылся. При этом, умудрился к процессу привлечь прохожего, который и перенес краденые шины из гаража в такси.

Полицией по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Подозреваемый, по данным стражей порядка, дал признательные показания, проводится проверка его причастности к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Стоит отметить, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044274-u-zhitelya-astany-ukrali-iz-garazha-kolesa-na-800-tys-tenge-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.