У жителя Астаны украли из гаража колеса на 800 тыс. тенге (видео)
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У астанчанина прямо из гаража возле дома украли автомобильные колеса общей стоимостью 800 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По сообщению информационного медиапортала МВД РК, в правоохранительные органы обратился житель Астаны.
«Из контейнера возле дома у него украли автомобильные колеса в количестве 8 штук, стоимостью 800 тыс. тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками района Алматы был установлен 28-летний астанчанин, причастный к краже», - говорится в сообщении на медиапортале МВД.
Похищение колес, по данным ведомства, удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчина, как выяснилось, взломал замок, потом перенес колеса в такси и скрылся. При этом, умудрился к процессу привлечь прохожего, который и перенес краденые шины из гаража в такси.
Полицией по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Подозреваемый, по данным стражей порядка, дал признательные показания, проводится проверка его причастности к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Стоит отметить, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044274-u-zhitelya-astany-ukrali-iz-garazha-kolesa-na-800-tys-tenge-video/