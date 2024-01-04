Дорогой телефон вернули девушке в Костанае

В Костанае женщина оставила дорогой гаджет на стеллаже в бутике торгового дома и вскоре обнаружила пропажу. Полицейские установили подозреваемого - студента одного из местных вузов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась 34-летняя жительница Костаная, работающая в ТД "ЦУМ". Зайдя в соседний бутик, она положила сотовый телефон на стеллаж и вскоре обнаружила его пропажу. Стоимость своего гаджета женщина оценила в 840 тысяч тенге.

Установить подозреваемого в краже помогли камеры. Стражи порядка по внешнему виду человека на видео предположили, что телефон забрал студент. И не ошиблись. Они объехали несколько вузов, показывая видео руководству. Администрация одного из учебных заведений узнала своего студента. Юноше 20 лет.

Полицейские вернули владелице телефон.

Согласно ст.188 УК РК за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, грозит от штрафа (максимальный — 1000 МРП или 3 692 000) до трех лет заключения. Если же ущерб крупный, свыше 1 846 000 тенге, то суд может назначит наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Темиртау со счета 71-летней жительницы пропали 2 млн тенге. Подозреваемой оказалась 25-летняя внучка потерпевшей. В течение года она ежемесячно снимала со счета родственницы в среднем 80-100 тысяч тенге, которые использовала на собственные нужды.

Также астанчанка сообщила в полицию о пропаже велосипеда, который она оставила на ночь в подземном паркинге. Подозреваемым оказался 20-летний курьер. Молодой человек признался, что забрал велосипед, чтобы быстрее доставлять заказы.