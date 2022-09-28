"Деньги давай!": неизвестный ограбил цветочный магазин в Астане и напал на продавца (видео)

Цветочный магазин. Кадр из видео: polisia.kz

С заявлением в полицию обратилась продавец одного из цветочных киосков в Астане. По ее словам, поздно вечером в магазин зашел мужчина, который забрал деньги из кассы и ударил ее ножом в плечо, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В полицию Астаны обратилась продавец цветочного киоска и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и похитил деньги из кассы.

"Из показаний потерпевшей установлено, что в 23:40 в киоск зашел мужчина и, угрожая ей ножом, крикнул: "Деньги давай!".

Взяв со стола ключи, разбойник закрыл на замок входную дверь и выключил свет. Но женщина успела нажать на тревожную кнопку, на что мужчина ударил ее ножом в плечо и, забрав деньги, скрылся", – рассказали стражи порядка.

Отмечается, что из кассы забрали более 20 тысяч тенге.

По приметам был составлен фоторобот преступника. В ходе отработки района полицейские провели подворовой обход, чтобы найти свидетелей и очевидцев преступления. Отмечается, что по видеокамерам удалось выйти на след подозреваемого.

Позже он был задержан по месту жительства. Им оказался 25-летний житель города.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания, сейчас он водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Разбой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990057-dengi-davay-neizvestnyy-ograbil-tsvetochnyy-magazin-v-astane-i-napal-na-prodavtsa-video/