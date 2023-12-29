Девушка спешила в аэропорт, но оказалась в суде в Кокшетау

Девушка, пожизненно лишенная права управления автомобилем, была задержана полицейскими в Кокшетау. Снова сесть за руль ее заставила спешка в аэропорт, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Кокшетау на пересечении улиц Абая и Пушкина экипажем автопатруля "Аскер-2" был замечен подозрительно ехавший автомобиль Kia Picanto.

В составе патруля работали инспектор БПП Алишер Хамзин и Султан Токтар. Они немедленно остановили автомобиль. За рулем находилась молодая женщина.

"По имеющейся ведомственной базе данных выяснилось, что в 2020 году 34-летняя девушка была лишена права управления пожизненно. Со слов нарушительницы, она сильно спешила в аэропорт и решила сама сесть за руль", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту стражи порядка составили административный протокол по ч.3 ст.612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

В отношении водителя суд уже вынес решение. На девушку наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Отметим, что согласно ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на десять суток.

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