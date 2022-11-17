Девушка без водительских прав врезалась в LED-экран в Актобе

Авария. Фото с места ДТП: ДП Актюбинской области

18-летняя девушка за рулем внедорожника попала ДТП, наехав на LED-экран, расположенный на обочине дороги в Актобе, сообщается в официальном Instagram-аккаунте департамента полиции региона.

ДТП произошло на проспекте Санкибай батыра в Актобе сегодня, 17 ноября, утром.

Автомобиль марки Toyota врезался в LED-экран расположенный на обочине дороги.

Стражи порядка установили, что за рулем внедорожника находилась 18-летняя девушка, у которой нет водительских прав.

По данным полиции, на девушку и 28-летнего владельца автомашины составлены протоколы об административном правонарушении.

Также стражи порядка опубликовали фото с места аварии. На опубликованных кадрах видно, что экран получил повреждения в результате произошедшего.

Напомним, что в Алматы за минувшие сутки зарегистрировали свыше 130 ДТП - накануне в городе прошел снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1997703-devushka-bez-voditelskih-prav-vrezalas-v-led-ekran-v-aktobe/