Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Госслужащего обвиняют в зверском убийстве хозяйки квартиры в Петропавловске

Опубликовано:

Дом, где произошло убийство, в Петропавловске
Дом, где произошло убийство. Фото: NUR.KZ

В Петропавловске проходит суд над служащим одного из отделов областного департамента статистики. Его обвиняют в том, что он с особой жестокостью убил хозяйку квартиры, которую снимал, а затем пытался сжечь ее тело, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. Суду он предан по обвинению в совершении убийства с особой жестокостью.

Подсудимый производит впечатление тихого, спокойного, даже застенчивого человека. У него высшее образование, он женат, детей нет. Он работал ведущим специалистом в отделе регионального технического сопровождения областного департамента статистики. Около трех лет они с супругой снимали квартиру у одинокой пенсионерки в Петропавловске.

Как следует из обвинительного акта, который зачитала прокурор Эльмира Мейманова, вечером 25 мая 2023 года обвиняемый пошел к 64-летней хозяйке, чтобы отсрочить ежемесячный платеж за аренду квартиры из-за сложившихся у него финансовых затруднений.

"Предполагая, что женщина может ему в отсрочке отказать, он задался прямым преступным умыслом на ее убийство. Перед выходом он положил в карман кофты-олимпийки нож", - сообщила суду государственный обвинитель.

Пенсионерка своему квартиросъемщику в отсрочке действительно отказала. После чего мужчина, по версии обвинения, достал нож и стал наносить множественные удары в область груди, живота и затылка, проявляя при этом особую жестокость.

От ударов клинок ножа деформировался и погнулся. Тогда подсудимый, который, как указано в обвинительном акте, получал низменное моральное удовлетворение от проявленного садизма, взял с кухонного стола другой нож и продолжил наносить удары. От этого клинок и второго ножа деформировался и согнулся, наносить им удары он больше не смог.

Когда пенсионерка упала на пол кухни, обвиняемый, чтобы скрыть следы совершенного преступления, нашел в кухонном шкафу спиртовой раствор и начал хаотично его разбрызгивать на тело женщины и по кухонной комнате.

"В этот момент подсудимый увидел, что его жертва подает признаки жизни и подняла голову, тогда он нанес два удара ногой в область головы потерпевшей. Убедившись, что его преступный умысел доведен до конца, и женщина больше не подает признаков жизни, он стал пытаться скрыть следы преступления. Он нашел в шкафу прихожей нашатырный спирт, хаотично разбрызгал его по комнатам квартиры, затем поджег спичку и бросил ее возле тела женщины, в результате чего у нее загорелись волосы", - зачитала обвинение Эльмира Мейманова.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Согласно заключению эксперта, причиной смерти послужили множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждениями легких и печени, приведшие к острой обильной кровопотере, а также открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа.

"Таким образом подсудимый совершил умышленное уголовное правонарушение, предусмотренное ст.99 ч.2 п.5 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - резюмировала прокурор.

Отметим, что подсудимому, согласно санкции данной статьи, грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Тут помню, тут не помню

Однако сам подсудимый в ходе допроса в суде заявил, что вину признает, но только по ст.101 ч.1 УК РК, то есть в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, за что предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

"Я признаю, что это я убил, но мотив, то есть то, что это было умышленно – нет", - заявил подсудимый.

По его версии, в тот вечер он пошел к квартирной хозяйке, чтобы предупредить, что они съезжают и рассчитаться за последний месяц. Взял с собой маффины в гостинец, а вот никакого ножа, о котором говорится в обвинении и который, к слову, в ходе следствия опознала его жена как их домашний нож, якобы не брал.

"Я ей вручил презент и поблагодарил за то, что мы прожили у нее три года, предупредил, что мы через две недели съедем. Отдал деньги, она ушла в комнату, чтобы их убрать. Потом вернулась и сказала, что у нее уже есть жильцы на примете и хорошо, что мы съезжаем. А потом слово за слово и ее стало нести", - сказал в своих показаниях мужчина.

В результате во время спора, говорит обвиняемый, он просто перестал отдавать отчет своим действиям.

"И больше я ничего не помню - как наносил удары, да вообще ничего! Пришел в себя только в следственном изоляторе", - говорит мужчина.

Впрочем, в ходе допроса прокурора и судьи подсудимый, сбиваясь со своей линии защиты, многое вспомнил – и что жена заметила, что с ним что-то не так, и как не мог уснуть, и как пошел на работу, прихватив с собой окровавленные вещи и ножи, чтобы там спрятать.

В связи с тем, что подсудимый заявил о провалах в памяти, государственный обвинитель зачитала его признательные показания, данные им в ходе следствия и следственного эксперимента на месте убийства. Тогда он вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Так, следователю он пояснял, что пошел к квартирной хозяйке, чтобы поговорить об отсрочке платежа, так как у него были финансовые трудности.

"Когда я вышел из дома, в правом кармане олимпийки обнаружил нож, который ранее брал на работу, чтобы зачистить аккумуляторы. Попросил хозяйку об отсрочке платежа, пообещав, что оплачу на днях, но она отреагировала негативно и начала словесную ссору", - говорил он в своих показаниях.

Далее мужчина также утверждал, что потерпевшая назвала его оскорбительными словами, которые его сильно задели, и он от злости вытащил нож и стал наносить удары, потом в ход пошел нож, лежащий на столе.

Он рассказывал, как побрызгал все вокруг нашатырным спиртом и поджег тело, затем сложил в пакет все орудия убийства и ушел.

"Дома принял душ, чтобы прийти в себя. Потом вещи сложил в пакет, вынес из дома и выбросил в мусорный контейнер. Ночью я не смог уснуть, вышел на улицу, забрал выброшенный в мусор пакет и принес домой. Утром пошел на работу с вещами и ножами, чтобы там их спрятать, ножи переложил в коробку в серверном помещении, а вещи выкинул в контейнер на территории", - говорил обвиняемый.

Выслушав свои показания, зачитанные прокурором, подсудимый ответил, что на эти показания его наводили следователи, которые якобы не давали ему спать и оказывали моральное давление.

Кроме того, он не согласен с выводами и судебных экспертов, которые вынесли заключение о его полной вменяемости и отсутствии состояния аффекта в ходе убийства. Обвиняемый в суде заявил, что в детстве у него было сотрясение головного мозга, и когда он находится в сильном стрессовом состоянии, то у него бывают провалы в памяти.

Судебное следствие по данному делу продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052400-gossluzhaschego-obvinyayut-v-zverskom-ubiystve-hozyayki-kvartiry-v-petropavlovske/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.