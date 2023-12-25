Госслужащего обвиняют в зверском убийстве хозяйки квартиры в Петропавловске

В Петропавловске проходит суд над служащим одного из отделов областного департамента статистики. Его обвиняют в том, что он с особой жестокостью убил хозяйку квартиры, которую снимал, а затем пытался сжечь ее тело, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. Суду он предан по обвинению в совершении убийства с особой жестокостью.

Подсудимый производит впечатление тихого, спокойного, даже застенчивого человека. У него высшее образование, он женат, детей нет. Он работал ведущим специалистом в отделе регионального технического сопровождения областного департамента статистики. Около трех лет они с супругой снимали квартиру у одинокой пенсионерки в Петропавловске.

Как следует из обвинительного акта, который зачитала прокурор Эльмира Мейманова, вечером 25 мая 2023 года обвиняемый пошел к 64-летней хозяйке, чтобы отсрочить ежемесячный платеж за аренду квартиры из-за сложившихся у него финансовых затруднений.

"Предполагая, что женщина может ему в отсрочке отказать, он задался прямым преступным умыслом на ее убийство. Перед выходом он положил в карман кофты-олимпийки нож", - сообщила суду государственный обвинитель.

Пенсионерка своему квартиросъемщику в отсрочке действительно отказала. После чего мужчина, по версии обвинения, достал нож и стал наносить множественные удары в область груди, живота и затылка, проявляя при этом особую жестокость.

От ударов клинок ножа деформировался и погнулся. Тогда подсудимый, который, как указано в обвинительном акте, получал низменное моральное удовлетворение от проявленного садизма, взял с кухонного стола другой нож и продолжил наносить удары. От этого клинок и второго ножа деформировался и согнулся, наносить им удары он больше не смог.

Когда пенсионерка упала на пол кухни, обвиняемый, чтобы скрыть следы совершенного преступления, нашел в кухонном шкафу спиртовой раствор и начал хаотично его разбрызгивать на тело женщины и по кухонной комнате.

"В этот момент подсудимый увидел, что его жертва подает признаки жизни и подняла голову, тогда он нанес два удара ногой в область головы потерпевшей. Убедившись, что его преступный умысел доведен до конца, и женщина больше не подает признаков жизни, он стал пытаться скрыть следы преступления. Он нашел в шкафу прихожей нашатырный спирт, хаотично разбрызгал его по комнатам квартиры, затем поджег спичку и бросил ее возле тела женщины, в результате чего у нее загорелись волосы", - зачитала обвинение Эльмира Мейманова.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Согласно заключению эксперта, причиной смерти послужили множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждениями легких и печени, приведшие к острой обильной кровопотере, а также открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа.

"Таким образом подсудимый совершил умышленное уголовное правонарушение, предусмотренное ст.99 ч.2 п.5 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - резюмировала прокурор.

Отметим, что подсудимому, согласно санкции данной статьи, грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Тут помню, тут не помню

Однако сам подсудимый в ходе допроса в суде заявил, что вину признает, но только по ст.101 ч.1 УК РК, то есть в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, за что предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

"Я признаю, что это я убил, но мотив, то есть то, что это было умышленно – нет", - заявил подсудимый.

По его версии, в тот вечер он пошел к квартирной хозяйке, чтобы предупредить, что они съезжают и рассчитаться за последний месяц. Взял с собой маффины в гостинец, а вот никакого ножа, о котором говорится в обвинении и который, к слову, в ходе следствия опознала его жена как их домашний нож, якобы не брал.

"Я ей вручил презент и поблагодарил за то, что мы прожили у нее три года, предупредил, что мы через две недели съедем. Отдал деньги, она ушла в комнату, чтобы их убрать. Потом вернулась и сказала, что у нее уже есть жильцы на примете и хорошо, что мы съезжаем. А потом слово за слово и ее стало нести", - сказал в своих показаниях мужчина.

В результате во время спора, говорит обвиняемый, он просто перестал отдавать отчет своим действиям.

"И больше я ничего не помню - как наносил удары, да вообще ничего! Пришел в себя только в следственном изоляторе", - говорит мужчина.

Впрочем, в ходе допроса прокурора и судьи подсудимый, сбиваясь со своей линии защиты, многое вспомнил – и что жена заметила, что с ним что-то не так, и как не мог уснуть, и как пошел на работу, прихватив с собой окровавленные вещи и ножи, чтобы там спрятать.

В связи с тем, что подсудимый заявил о провалах в памяти, государственный обвинитель зачитала его признательные показания, данные им в ходе следствия и следственного эксперимента на месте убийства. Тогда он вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Так, следователю он пояснял, что пошел к квартирной хозяйке, чтобы поговорить об отсрочке платежа, так как у него были финансовые трудности.

"Когда я вышел из дома, в правом кармане олимпийки обнаружил нож, который ранее брал на работу, чтобы зачистить аккумуляторы. Попросил хозяйку об отсрочке платежа, пообещав, что оплачу на днях, но она отреагировала негативно и начала словесную ссору", - говорил он в своих показаниях.

Далее мужчина также утверждал, что потерпевшая назвала его оскорбительными словами, которые его сильно задели, и он от злости вытащил нож и стал наносить удары, потом в ход пошел нож, лежащий на столе.

Он рассказывал, как побрызгал все вокруг нашатырным спиртом и поджег тело, затем сложил в пакет все орудия убийства и ушел.

"Дома принял душ, чтобы прийти в себя. Потом вещи сложил в пакет, вынес из дома и выбросил в мусорный контейнер. Ночью я не смог уснуть, вышел на улицу, забрал выброшенный в мусор пакет и принес домой. Утром пошел на работу с вещами и ножами, чтобы там их спрятать, ножи переложил в коробку в серверном помещении, а вещи выкинул в контейнер на территории", - говорил обвиняемый.

Выслушав свои показания, зачитанные прокурором, подсудимый ответил, что на эти показания его наводили следователи, которые якобы не давали ему спать и оказывали моральное давление.

Кроме того, он не согласен с выводами и судебных экспертов, которые вынесли заключение о его полной вменяемости и отсутствии состояния аффекта в ходе убийства. Обвиняемый в суде заявил, что в детстве у него было сотрясение головного мозга, и когда он находится в сильном стрессовом состоянии, то у него бывают провалы в памяти.

Судебное следствие по данному делу продолжается.