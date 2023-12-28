Тревогу объявили в аэропорту Астаны

Тревога объявлена в международном аэропорту Астаны. Пассажиров просят соблюдать правила авиационной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале международного аэропорта Астаны.

"Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - говорится в сообщении авиагавани.

Позже стало известно, что тревогу объявила служба авиационной безопасности столичного аэропорта.

"44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики. Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр.

Сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорта проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции", - говорится в комментарии пресс-службы аэропорта.

В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку.

По инструкции службы национальной безопасности Казахстана в международном аэропорту Астаны тревога снята.

Здесь же пояснили, что теперь "шутнику" грозит штраф в размере 5000 МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Как сообщается на официальном сайте Международного аэропорта Астаны, он является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

Кроме того, этой осенью стало известно, что столичный аэропорт передадут в операционное управление компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже глава Минтранспорта рассказал, что с приходом нового арабского инвестора авиагавань будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби.