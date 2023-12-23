КНБ задержал казахстанца при попытке вылета из страны

22 декабря 2023 года в аэропорту Алматы при попытке вылета из страны сотрудниками КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ранее мужчина был судим за кражу, изнасилование и убийство.

"После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок", - поделились в КНБ.

Казахстанец также подозревается в финансировании террористической деятельности. Проводится досудебное расследование по статье 258 Уголовного кодекса РК.

Наказание за финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму

Согласно ст.258 УК РК:

1. Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический или экстремистский характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической или экстремистской деятельности либо обеспечения террористической или экстремистской группы, террористической или экстремистской организации, незаконного военизированного формирования, наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или лицом с использованием своего служебного положения либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо лидером общественного объединения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.