Уголовным делом обернулось для кызылординки громкое пение в 5 утра на улице

Пение в 5 утра привело жительницу Кызылорды к конфликту с сотрудником полиции. Девушку осудили за оскорбление его чести и достоинства, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, в Кызылорде было рассмотрено дело об оскорблении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей.

"Подсудимая посетила ночной клуб для развлечения, выпила пива, затем в одиночку направилась по улице в сторону центральной площади, где около 05.20, придя во двор дома, громко пела и нарушила тишину. В этот момент инспектор службы УП, идущий пешком, услышал, что подсудимая нарушает ночной покой жителей, подошел к ней, представившись, предупредил ее", - рассказали в суде.

Отмечается, что страж порядка сделал замечание во время несения службы. Девушка проигнорировала его и нецензурно оскорбила, тем самым совершила уголовный проступок.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст.378 УК РК. Кызылординке назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 40 часов, она поставлена на пробационный контроль.

Добавим, что по ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

Ранее пьяную пассажирку по прибытии на станцию Шу в Жамбылской области сняли с поезда сообщением "Астана – Шымкент". Женщину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК.