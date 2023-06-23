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30 лет независимости Казахстана

Нацбанк обратился к казахстанским нумизматам из-за мошенников

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Лупа и монеты
Лупа и монеты. Иллюстративное фото: IURII BUKHTA/Getty ImagesZ

Мошенники обманывают покупателей интернет-магазина Нацбанка, предлагая им специальное программное обеспечение, говорится на сайте Национального банка РК.

Как сообщили в ведомстве, у Нацбанка есть свой интернет-магазин, где нумизматы могут приобрести коллекционные монеты. Однако в последнее время участились случаи, когда мошенники пытаются обмануть покупателей этого магазина, предлагая им якобы специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых монет.

"Мошенники в тематических группах нумизматов Казахстана в мессенджерах и соцсетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к "программе-помощнику", которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя интернет-магазина НБК в любом количестве.   

Помимо этого, они показывают изображения уже "успешно" проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что "программа-помощник" полностью безопасна.

Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя", - говорится в сообщении Нацбанка.

В связи с этим в ведомстве обратились к казахстанцам, призвав их быть бдительными, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы с интернет-магазином НБК.

"Лимит на количество приобретаемых монет проверяется Нацбанком по каждой сделке, что означает невозможность продажи монет сверх установленного лимита, даже в случае успешного добавления их в корзину интернет-магазина", - предупредили в Нацбанке.

Если вы все же стали жертвой мошенников, следует обратиться в правоохранительные органы, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026168-natsbank-obratilsya-k-kazahstanskim-numizmatam-iz-za-moshennikov/

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