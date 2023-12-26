Люди в масках перепрыгнули через забор: СОБР привлекли для задержания в Караганде

Дуэт злоумышленников, спрятавших лица за медицинскими масками, проник на территорию ТОО в Караганде, откуда были вынесены инструменты и оборудование. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Центральный отдел полиции УП Караганды обратился 26-летний горожанин. Мужчина работает электриком в одном из ТОО.

Ночью, отжав пластиковое окно, кто-то проник в рабочее помещение обратившегося в полицию мужчины и похитил его инструменты и оборудование. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории предприятия. Они зафиксировали двух неизвестных с медицинскими масками на лицах, которые перепрыгнули через забор, а затем, отжав пластиковое окно, пролезли в помещение электрика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и СОБРа задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 29 лет и 31 года. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража".

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.