Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Люди в масках перепрыгнули через забор: СОБР привлекли для задержания в Караганде

Опубликовано:

Мужчина скрывает лицо
Мужчина в медицинской маске. Иллюстративное фото: Serhii Ivashchuk / Getty Images

Дуэт злоумышленников, спрятавших лица за медицинскими масками, проник на территорию ТОО в Караганде, откуда были вынесены инструменты и оборудование. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Центральный отдел полиции УП Караганды обратился 26-летний горожанин. Мужчина работает электриком в одном из ТОО.

Ночью, отжав пластиковое окно, кто-то проник в рабочее помещение обратившегося в полицию мужчины и похитил его инструменты и оборудование. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории предприятия. Они зафиксировали двух неизвестных с медицинскими масками на лицах, которые перепрыгнули через забор, а затем, отжав пластиковое окно, пролезли в помещение электрика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и СОБРа задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 29 лет и 31 года. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража".

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052678-neizvestnye-v-maskah-pereprygnuli-cherez-zabor-sobr-privlekli-dlya-zaderzhaniya-v-karagande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.