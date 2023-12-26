Четверо иностранных "воров в законе" пытались попасть в Казахстан (видео)

В МВД сообщили, что за 2023 год в Казахстане пресекли деятельность 6 транснациональных ОПГ, четырем криминальным авторитетам не дали въехать в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Министерства внутренних дел рассказали о том, какую работу по борьбе с преступностью удалось проделать за 2023 год.

Борьба с организованной преступностью

Представители МВД сообщили, что для борьбы с организованной преступностью в этом году зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ и их финансирования, в том числе транснационального масштаба.

К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур.

"Принимаются меры по недопущению влияния иностранного криминалитета на территории нашего государства. В результате проводимой работы пресечена деятельность 6 транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья.

По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ.

Кроме того, во взаимодействии с зарубежными коллегами своевременно выявлены и пресечены факты въезда на территорию республики четырех иностранных криминальных авторитетов – так называемых "воров в законе", – заявил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью с начала года из незаконного оборота изъято 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, две гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.

Противодействие торговле людьми

В рамках исполнения поручений президента во взаимодействии с государственными органами, международными и неправительственными организациями разработан проект Закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Сейчас проект закона находится на рассмотрении мажилиса.

"В текущем году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.

Так, в октябре на территории международного центра "Хоргос" пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", – добавил полицейский.

Пресечение фактов вымогательства и хищений

Отмечается, что в регионах проводятся масштабные мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих совершению вымогательства, в том числе в стенах учебных заведений. В результате сотрудниками УБОП выявлено и пресечено 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные лица уже привлечены к ответственности.

Кроме того, принимаются меры по недопущению хищений на объектах добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.

"С целью оздоровления криминогенной обстановки в регионах страны на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступной деятельности отдельных криминальных групп.

Так, в текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона.

По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, где было задействовано более 500 сотрудников полиции и спецназа Нацгвардии, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства.

Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", – поделился спикер.

Предотвращение других преступлений

В результате реализации поступающей оперативной информации и своевременного реагирования на возможное посягательство на жизнь и здоровье граждан в столице предотвращено два факта заказных убийств. Мотивами преступлений послужили долговые обязательства.

"Нами налажено тесное взаимодействие с другими правоохранительными и специальными органами.

Так, в январе и октябре совместно с КНБ проведены спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия.

Проводится совместная работа с коллегами из Агентства финансового мониторинга. К примеру, в феврале текущего года при проведении совместных оперативных мероприятий УБОП и ДЭР из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тысяч литров спирта и около 1 600 000 пачек сигарет.

Также в ходе совместных мероприятий в декабре на территории Павлодарской области и области Абай задержаны три грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн долларов США.

Все указанные оперативные мероприятия проводятся в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и при координации органов прокуратуры", – подчеркнул начальник ДБОП.

В орбите оперативных разработок подразделений по борьбе с организованной преступностью находятся и преступные группы, занимающиеся незаконной добычей биоресурсов.

Так, в сентябре на территории Северо-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 млн тенге.

В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 кг икры, крупная сумма денежных средств и огнестрельное оружие.

Работа по борьбе с организованной преступностью находится на постоянном контроле руководства МВД.

Напомним, летом этого года сотрудники КНБ совместно с МВД в Алматы, Уральске и Аксае провели единовременную спецоперацию по пресечению деятельности двух предполагаемых группировок. Были задержаны 20 человек. Их подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.

Силовики провели ряд обысков, по результатам которых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.

По предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел.

Также в сентябре в Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия. В ходе операции задержаны предполагаемый лидер и 3 участника.

В начале октября стало известно, что масштабные задержания преступных групп начали одновременно проводить в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу.

В мероприятиях были задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.

Противоправная деятельность осуществлялась в приграничных регионах Казахстана с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.

Позже сообщалось, что по итогам спецоперации доставлены для проведения следственных действий 72 предполагаемых члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.