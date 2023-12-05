Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стали известны подробности массовой драки школьников в Алматинской области

Опубликовано:

Драка между школьниками
Драка между школьниками. Кадр из видео: instagram.com/krispnews.kz

Жители села Жапек батыр Алматинской области, где произошла массовая драка подростков, рассказали, что подобные разногласия между учениками школ происходят не впервые, передает телеканал "Астана".

В районном отделе образования сообщили, что участниками драки стали подростки из разных школ села Жапек батыр. Ребята играли в футбол, и между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате драки один ребенок получил травмы и теперь находится в больнице.

"В драке один ученик получил телесные повреждения, он сейчас получает лечение в детской больнице Алматинской области. Состояние хорошее. Директора школ, чьи ученики были замечены в данной драке, будут привлечены к ответственности", – сообщила методист отдела образования Илийского района Алматинской области Зарина Бакытжан.

Между тем сельчане рассказали корреспондентам телеканала, что подобные разногласия между учениками двух школ происходят не впервые.

"Среди мальчишек у нас есть такое понятие, как круг. Они делятся на группы. И между этими группами возникают недопонимания. И вот последнее такое разногласие привело вот к такому результату", – рассказала жительница села Айнур.

Напомним, в соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 29 ноября в Илийском районе региона. В ходе проверки было установлено, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.

В полиции сообщили, что в отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протоколы по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).

Также начальник полиции Карасайского района Алматинской области обратился к родителям подростков после выхода российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который рассказывает о молодежных преступных группировках в конце 1980-х годов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049119-stali-izvestny-podrobnosti-massovoy-draki-shkolnikov-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.