Стали известны подробности массовой драки школьников в Алматинской области

Жители села Жапек батыр Алматинской области, где произошла массовая драка подростков, рассказали, что подобные разногласия между учениками школ происходят не впервые, передает телеканал "Астана".

В районном отделе образования сообщили, что участниками драки стали подростки из разных школ села Жапек батыр. Ребята играли в футбол, и между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате драки один ребенок получил травмы и теперь находится в больнице.

"В драке один ученик получил телесные повреждения, он сейчас получает лечение в детской больнице Алматинской области. Состояние хорошее. Директора школ, чьи ученики были замечены в данной драке, будут привлечены к ответственности", – сообщила методист отдела образования Илийского района Алматинской области Зарина Бакытжан.

Между тем сельчане рассказали корреспондентам телеканала, что подобные разногласия между учениками двух школ происходят не впервые.

"Среди мальчишек у нас есть такое понятие, как круг. Они делятся на группы. И между этими группами возникают недопонимания. И вот последнее такое разногласие привело вот к такому результату", – рассказала жительница села Айнур.

Напомним, в соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 29 ноября в Илийском районе региона. В ходе проверки было установлено, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.

В полиции сообщили, что в отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протоколы по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).

Также начальник полиции Карасайского района Алматинской области обратился к родителям подростков после выхода российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который рассказывает о молодежных преступных группировках в конце 1980-х годов.