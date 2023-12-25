Свои накопления на "черный день" отдали под гипнозом жительницы Шымкента (видео)

Своих сбережений лишились две пожилые жительницы Шымкента. Они уверены, что стали жертвами гипноза. Подозреваемая в мошенничестве задержана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, без накоплений на "черный день" остались две пожилые жительницы Шымкента. Жертвами обмана стали женщины 73 и 68 лет.

По данным полиции, в обоих случаях неизвестная пришла посмотреть дом для покупки.

"В ходе беседы лжепокупательница заверила жертв, что чувствует наведенную на семью порчу и, если не снять ее быстро, грянет беда. Для проведения ритуала очищения ей понадобились золото и “деньги, хранившиеся в темной комнате на "черный день”, взяв которые она ушла. Общий ущерб – почти 600 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

Опомнившись, пожилые женщины немедленно позвонили в полицию и сообщили о произошедшем.

"Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они сами не могут понять, как повелись на такую аферу", - отметили в ведомстве.

Оперативники Енбекшинского РУП задержали подозреваемую в мошенничестве по "горячим следам" с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ. Ею оказалась жительница Алматы, приехавшая в Шымкент. Как выяснилось, жертв она выбирала исключительно из числа пожилых граждан, полагаясь на их внушительность и доверчивость.

Напомним, ранее в полицию обратилась жительница Астаны. Она заявила, что отдала незнакомке деньги, находясь под гипнозом. Та предложила ей якобы "очиститься от сглаза". Стражи порядка установили подозреваемую в мошенничестве - ею оказалась беременная гражданка Узбекистана.

А год назад в Алматинской области задержали четырех иностранок. По словам потерпевших, гражданки Узбекистана обманным путем при помощи гипноза вошли к ним в доверие и завладели денежными средствами в долларах и тенге, золотыми изделиями и дорогим сотовым телефоном.