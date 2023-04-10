Отдала деньги "под гипнозом": астанчанку обманули на 100 тыс. тенге

Гипноз. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Беременную гражданку Узбекистана подозревают в мошенничестве - в полицию обратилась жительница Астаны, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Астанчанка заявила, что отдала незнакомке деньги, находясь под гипнозом.

Сотрудники криминальной полиции района Есиль в ходе проведения розыскных мероприятий установили предполагаемую аферистку. Ею оказалась 26-летняя гражданка Узбекистана, которая к тому же находится на седьмом месяце беременности.

Потерпевшая рассказала, что днем на проспекте Туран к ней подошла незнакомка - завязалась беседа. В ходе разговора подозреваемая предложила ей якобы очиститься от сглаза.

В итоге астанчанка лишилась 105 тыс. тенге. Поняв, что ее обманули, жительница Астаны обратилась в правоохранительные органы.

Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016219-otdala-dengi-pod-gipnozom-astanchanku-obmanuli-na-100-tys-tenge/