Руководителя детсада задержали в Таразе

В Таразе руководство частного детского сада "Центр "РозАль" подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 13 млн тенге, выделенных на подушевое финансирование дошкольных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Руководитель детского сада получала бюджетные средства за детей, которые фактически не воспитывались", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данному факту 25 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК. Расследование поручено Департаменту экономического расследования по Жамбылской области.

Руководитель детского сада с санкции суда взята под стражу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, ранее в Жанаозене оштрафовали бывшего директора вечерней школы на 2 млн тенге. Его обвиняли в получении взятки в размере 70 тыс. тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования. По делу было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.