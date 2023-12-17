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Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Рудном

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Рука младенца
Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня днем в мусорном баке в Рудном было обнаружено тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Полиция завела уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, 17 декабря около 12 часов дня в городе Рудном в мусорном контейнере нашли мертвого новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Это произошло возле дома по улице Корчагина.

"По данному факту Управлением полиции города Рудный начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка", – сообщили полицейские.

Сейчас стражи порядка проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти подозреваемого.

Возможных очевидцев попросили обратиться в полицию по номерам: "102", 52-60-22, 52-59-25.

"Малейшая информация может помочь следствию", – подчеркнули правоохранители.

Добавим, что согласно статье 100 Уголовного кодекса РК, убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051276-telo-novorozhdennogo-rebenka-nashli-v-musornom-bake-v-rudnom/

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