Несколько школ в Темиртау "заминировал" неизвестный

Телефонный террорист. Иллюстративное фото: Andrey Zhuravlev/Getty Images

Полицейскими Карагандинской области устанавливается лицо, которое "заминировало" несколько школ в Темиртау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации стражей порядка, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений заложено взрывное устройство. На место направлены все экстренные службы.

Здание осмотрено, взрывное устройство специалистами не обнаружено.

Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В настоящие время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления подозреваемого, добавили в пресс-службе ДП.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тысяч МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Лжетерроризм в Казахстане

Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о планах по усилению ответственности за лжетерроризм. Прокуроры отметили рост числа таких преступлений в 2022 году.

Недавно глава КНБ также заявил о росте числа проявлений лжетерроризма в Казахстане - по подсчетам ведомства, количество таких преступлений по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015115-neskolko-shkol-v-temirtau-zaminiroval-neizvestnyy/