Дело подростка-маугли из Темиртау закончилось смертью подозреваемой

В Темиртау прекращено уголовное дело по факту удержания подростка-маугли в заточении в гараже, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на замначальника Департамента полиции Карагандинской области Ерната Калиакпарова.

По информации Ерната Калиакпарова, факт удержания в заточении юноши-маугли расследовался по ст.126 "Незаконное лишение свободы" УК РК. В качестве подозреваемой была привлечена женщина, которая называла себя тетей несовершеннолетнего.

Однако доказать ее вину по данной статье полицейским не представилось возможности. Вскоре после возбуждения уголовного дела она умерла.

"Установлено, что несовершеннолетний 2010 года рождения содержался в гараже с августа 2022 года. Его там закрывала женщина, назвавшаяся тетей ребенка. Она рассказала, что привезла его из России в 2010 году в связи со смертью его родителей. С того момента она занималась его воспитанием.

В ходе расследования проведен весь комплекс следственных мер, в том числе проведены судебные экспертизы. Однако в связи со смертью подозреваемой уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области.

В настоящее время уголовное дело находится в архиве прокуратуры. Также стало известно, что проведенная по делу геномная экспертиза не установила родства между несовершеннолетним и подозреваемой. Сам пострадавший находится в одном из детских домов Карагандинской области.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что в Темиртау в гараже удерживали 16-летнего подростка-маугли. Заточенного несовершеннолетнего обнаружили случайные прохожие, которые и обратились в полицию.

По данному факту были зарегистрированы уголовные дела по статьям 126 "Незаконное лишение свободы" и 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" УК РК. Всех участников событий полицейские установили и допросили. Проводилось досудебное расследование.

По информации psychosearch.ru, синдром Маугли - комплекс признаков, демонстрируемых индивидом, который развивался и воспитывался вне социума. Такой человек, как правило, замкнут, не умеет говорить либо у него искажена речь, ходит на четвереньках. У него отсутствует понятие об этикете и социализации. При этом имеются психические отклонения, фактически неизбежные при определенных условиях воспитания.