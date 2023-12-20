Угон внедорожника в Алматы попал на видео

В Алматы был угнан внедорожник. Стражи порядка нашли автомобиль и задержали подозреваемого в угоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, автомашина Haval была угнана по улице Омская.

Потерпевший сообщил стражам порядка, что оставил машину на улице.

"Неизвестный в течение непродолжительного времени вскрыл ее и скрылся с места происшествия. По подозрению в совершении этого преступления задержан гражданин Щ. 1999 года рождения, житель Алматинской области", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шинасилов.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 200 УК РК.

Также полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других аналогичных эпизодов.

Добавим, что, согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Напомним, в ноябре в Кокшетау BMW угнали с парковки кафе. При этом владелец авто в это время находился в заведении, а в салоне спал его друг, который даже не заметил, что транспортным средством управляет не хозяин машины.

А в Астане 30-летнего мужчину задержали полицейские по подозрению в угоне авто. На этом же автомобиле он попал в ДТП и скрылся с места аварии.