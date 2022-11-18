Мужчина на угнанном авто попал в ДТП и скрылся с места аварии в Астане

Угон. Иллюстративное фото: pixabay.com

30-летнего мужчину задержали столичные полицейские по подозрению в угоне авто. На этом же автомобиле он попал в ДТП и скрылся с места аварии, передает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемый проник в автомобиль Volkswagen Passat, чтобы похитить рюкзак владельца авто. Мужчина заметил ключи в замке зажигания и, как добавили стражи порядка, решил угнать машину.

По информации правоохранителей, подозреваемый, скрываясь с места преступления на большой скорости, допустил столкновение с машиной марки Renault - ДТП произошло на пересечении Момышулы и Кордай. В полиции отметили, что немецкий автомобиль не вписался в поворот.

После, по сведениям стражей порядка, подозреваемый решил скрыться с места аварии на угнанной машине. Вскоре он бросил ее на юго-востоке города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские района Байконыр в Караганде задержали 30-летнего подозреваемого. По факту угона и кражи начато досудебное расследование.

В ходе следствия было установлено, что на счету предполагаемого угонщика четыре судимости, в том числе грабежи и кражи.

В настоящее время подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997825-muzhchina-na-ugnannom-avto-popal-v-dtp-i-skrylsya-s-mesta-avarii-v-astane/