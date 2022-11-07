Просил деньги на похороны или ремонт авто: казахстанец выманил миллионы тенге у знакомых

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Петропавловска осудили за мошенничество. 24-летний парень за несколько лет выманил у близких знакомых более 7 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 24-летний житель Петропавловска в течение нескольких лет, начиная с 2018 года, выманивал у своих знакомых различные суммы под многочисленными предлогами.

У одного человека он брал в долг, уверяя, что у него лежит много денег в иностранном банке, а для их получения якобы нужно уплатить обязательный сбор и начисленные пени.

Другому говорил, что требуется ремонт автомобиля, затем якобы он хочет купить другую машину, необходимы средства на перерегистрацию.

Третью он уговорил доверить ему банковские реквизиты и пароль от приложения, что позволило ему оформить кредит. Еще у одной знакомой в 2021 году он занял деньги якобы на похороны родственника.

Всего молодой человек обманул семерых человек. Общая сумма ущерба превысила 7 млн тенге.

Во время следствия парень признал, что деньги проигрывал в азартные игры. Теперь он отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996063-prosil-dengi-na-pohorony-ili-remont-avto-kazahstanets-vymanil-milliony-tenge-u-znakomyh/