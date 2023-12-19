Директор школы в Уральске уволилась после инцидента в туалете
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Директор школы в Уральске уволилась после выговора, полученного из-за избиения восьмиклассника в туалете учебного заведения. Ситуацию взял на контроль министр просвещения, передает портал "Мой город".
Как сообщил городской отдел образования, выговор получили классный руководитель, учитель и заместитель директора по воспитательной части. Такое же наказание вынесли директору школы.
"12 декабря прошло заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. В тот же день на основании приказа городского отдела образования директор школы была уволена по собственному желанию", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Сети распространился видеоролик с жестоким избиением, снятый в туалете школы в Уральске.
В Управлении образования ЗКО тогда пояснили, что ученик девятого класса устроил травлю в отношении восьмиклассника. Третий подросток снимал происходящее на видео.
В тот же день информацию о произошедшем передали в ДП ЗКО. Родителей школьника, от действий которого пострадал восьмиклассник, привлекли к ответственности по ст.435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним".
В отношении родителей ученика, который снимал все на видео, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов прокомментировал ситуацию с буллингом в казахстанских школах. Президент отметил, что государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. По его словам, необходимо навсегда искоренить травлю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051495-direktor-shkoly-v-uralske-uvolilas-posle-intsidenta-v-tualete/