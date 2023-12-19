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"Изъяли 14 банковских карт на разные имена": алматинца заподозрили в крупном мошенничестве

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в крупной мошеннической схеме. У него изъяли 14 банковских карт на различные имена, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам потерпевших, незнакомец, предлагая раскрутить деньги на финансовой интернет-площадке криптовалют, завладел крупной суммой денег.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь SIM-карт и 14 банковских карт на различные имена", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК.

Также полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления других участников преступления.

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  • в отношении двух или более лиц;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом, если мошенничество совершено:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

то оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее женщина продала несуществующий сахар на сумму свыше 100 млн тенге, обманув почти 300 жителей Усть-Каменогорска. За это ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051471-izyali-14-bankovskih-kart-na-razlichnye-imena-almatintsa-zapodozrili-v-krupnom-moshennichestve/

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